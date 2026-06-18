[6.17 W杯K組第1節 ポルトガル 1-1 コンゴ民主共和国]ポルトガル代表は17日、北中米ワールドカップ初戦でコンゴ民主共和国代表と1-1で引き分けた。52年ぶりの出場となる相手にW杯史上初のゴールと勝ち点を献上するほろ苦い船出となったが、ロベルト・マルティネス監督は大会全体を見据えながら悲観的な見方はしなかった。『レコード』などのポルトガルメディアが伝えている。開始6分にMFジョアン・ネベスのゴールで先制したポ