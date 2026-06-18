▼ウイントワイライト（西園師）しまい重点でサッと。しっかり動ける状態だと思います。ジョッキー（横山典）の進言で距離を延ばしてみようかと。千八でいいところが出れば。▼セキトバイースト（山本助手）いい動きでした。最後の反応も良かったですね。今年に入ってから一番いいと思います。コンスタントに使ってきて状態は良くなっていますよ。▼タガノエルピーダ（斉藤崇師）変わりなく来ていますよ。（前走2着は）ブリ