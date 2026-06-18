歌手の北山宏光（40）が17日、都内で主演映画「氷血」（監督内藤瑛亮、7月3日公開）の完成披露上映会に出席した。妻子を連れて雪深い故郷に戻った男が、“白い存在”に侵食されていくホラーで、北山にとって7年ぶりの映画主演。ホラーは苦手だが「作る側に回ることで、新しい挑戦になるのが逆に面白い」と出演を決意。だが、観測史上最大の積雪量となった福島ロケには「想像していた以上の寒さで大嫌い。一番怖いのは寒さです