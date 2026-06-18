◇交流戦楽天3―10阪神（2026年6月17日甲子園）楽天は3連敗で交流戦最下位が決まり、借金は今季ワーストの17に膨らんだ。日本球界復帰6度目の先発だった前田健は5回4安打2失点で3敗目。2回に大山に甘く入ったカーブを先制2ランとされ「もうちょっと厳しく投げても良かったけど、一発で仕留めたのはさすが」と脱帽した。19日のロッテ戦（ZOZOマリン）からヘッドコーチに復任する塩川監督代行は「吉井監督としっかり話を