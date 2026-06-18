テレサは開門直後に坂路単走で4F55秒7〜1F12秒8。小気味いいフットワークで駆け上がった。稽古をつけた花田助手は「先週しっかりやっているのでテンションを上げない程度の調整。良かったと思います」と上々の感触。3カ月ぶりの前走福島牝馬Sは外枠から道中2番手で流れに乗って0秒3差5着。「この時季がいいのか毛ヅヤが良く、体調は良さそうですよ」と上昇ムードだ。