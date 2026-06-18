開催：2026.6.18 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 2 - 7 [ジャイアンツ] MLBの試合が18日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとジャイアンツが対戦した。 ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。 1回表、5番 李政厚 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでジャイアン