楽天の吉井新監督の初陣となる19日のロッテ戦は地域振興活動「ALLFORCHIBA」の一環として“美爆音”で知られる習志野高の吹奏楽部が来場して演奏することもあり、すでに観戦チケットが完売。昨季まで3年間指揮を執った古巣との対戦に吉井監督は「携わった選手の活躍が凄く楽しみだった」と複雑な胸中を明かした。それでも「そこは割り切って、敵としてやっつけにいく。ユニホームを着て試合になれば全力で戦いたい」と闘