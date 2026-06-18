国会議員の超党派で結成された「野球の未来を考える議員連盟」の臨時総会が17日、衆院議員会館で行われた。参加後、取材に応じたソフトバンクの王貞治球団会長は、競技普及を目的としたプロ野球の球団数拡大について言及。「それぞれの土地の人たちは自分たちのチームが欲しい」と述べ、地域振興にもつながると強調した。14年には政府の成長戦略に対する自民党の提言で、12球団から16球団に拡大する構想が盛り込まれた。同