「コンバース（CONVERSE）」が、アイコン「ジャックパーセル（JACK PURCELL）」の新作「ジャックパーセル CL（JACK PURCELL CL）」と「ジャックパーセル CL スリップオン（JACK PURCELL CL SLIP-ON）」を発売する。6月30日から、コンバース取扱各店舗およびブランド公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】新作は、昨年誕生90周年を迎えたジャックパーセルのアーカイヴモデルを、現代人のライフスタイルに寄り添