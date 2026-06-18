肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の葬儀・告別式が17日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。玉緒さんの夫・勝新太郎さんの元付き人で、玉緒さんとドラマ「暴れん坊将軍」で親子役を演じた俳優の松平健（72）が弔辞を読んだ。「もう奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです」としのんだ。（悲しみをこらえ気丈に/）松平は悲しみをこらえ、気丈に遺影の前に立った。「思えば52年前、