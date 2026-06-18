右太腿裏の違和感で14日のロッテ戦を欠場したDeNA・牧が、横浜スタジアムで行われた全体練習に参加した。フリー打撃や内野ノックなどフルメニューをこなし「思ったより動けた。（プレー）できない状況じゃないし、試合に出られる範囲の感じ」と説明。チームは交流戦の全カードで負け越し、借金10の4位と低迷する。「この後の試合が凄く大事。まずはオールスターまでの1カ月、良い準備をして素晴らしい戦いをしたい」と力を込め