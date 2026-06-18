タレントの山田まりや（46）が17日、別居していた夫の俳優草野とおる（58）と離婚に合意したことを明かした。2人は2008年に結婚。12年に長男が誕生したが、5年前から“円満別居”という形で別々の生活を送っていた。親権の問題で婚姻関係を続けてきたが、4月に共同親権制度が施行されたため離婚合意に至ったという。山田は既に記入済みの離婚届を草野に渡しており、返送され次第、提出する見込みだ。