■タムロン 1,280円(+247円、+23.9％) 東証プライムの上昇率トップ。タムロン [東証Ｐ]が3日続急騰。上場来高値を更新した。16日の取引終了後、29年12月期を最終年度とする中期経営計画（27年12月期～）の骨子策定を行ったと発表した。29年12月期の目標として売上高1200億円以上（25年12月期は850億7100万円）、営業利益250億円以上（同166億3800万円）を掲げた。株主還元については中計期間から配当額を配当性向