10日の巨人戦から休養していた楽天・三木前監督の退団が発表された。三木前監督は19年から今季途中まで8年間、1、2軍の監督を歴任。三木谷オーナーは会見で「本当に感謝の念をお伝えしたい」と語った。17日の阪神戦まで6試合指揮した塩川監督代行がヘッドコーチ、真喜志チーフコーチが育成総合コーチへ、それぞれ復任。吉井新監督の就任により、青山投手コーチの背番号が81から82へ変更となった。