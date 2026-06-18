■ステムリム 300円(+16円、+5.6％) ステムリム [東証Ｇ]が3日ぶり急反発。16日取引終了後、塩野義製薬 [東証Ｐ]へ導出済みの再生誘導医薬開発品レダセムチド（HMGB1から創製したペプチド医薬、開発コード：S-005151）を利用した脂肪肝及び非アルコール性脂肪肝炎に対する新規治療に係る用途特許について、ロシアで特許登録されることになったと発表した。この特許は現在開発が進んでいるレダセムチドの適