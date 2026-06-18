西武は交流戦初優勝から一夜明けた17日、19日のオリックス戦（京セラドーム）に向けて大阪市内の同球団2軍施設で全体練習を行った。西口監督は再開するリーグ戦を見据え「入りが大事になってくる。（夏場を迎える）これからが大変になってくるが、初戦で勢いに乗っていければ」と抱負を語った。4月に行われた敵地でのオリックス3連戦は、3連敗を喫した。5月は本拠地で2勝1敗と勝ち越したが「（通算で）負け越しているチーム。