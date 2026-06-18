７月１日からパスポートの申請手数料が最大７０００円安くなります。有効期限１０年のパスポートをオンライン申請する場合、１万５９００円かかる手数料が８９００円になります。ただ、窓口は混雑により申請から交付までに３週間から１か月かかる見込みで、道は早めの申請を呼びかけています。