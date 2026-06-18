上半身の張りを訴えている西武・ネビンが19日からのオリックス3連戦（京セラドーム）も欠場する見通しとなった。西口監督は「登録抹消するほどでもない。来週中の試合では戻ってこられそう」と状況について語った。この日はティー打撃やダッシュなどで調整。9日の広島戦で患部の張りを訴えて、6回守備から途中交代。10、12日は出場したものの、4試合欠場している。