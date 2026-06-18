【吉井新監督に聞く】――心境は。「異例な形で、初めは本当に迷ったんですけど、やるぞと決めてからは覚悟は決まっています」――キーマンは。「全員です。若いのもベテランも、選手だけではなく、コーチ、スタッフを含めて全員でやっていく」――今季の残り79試合は。「何言ってんねんと思う人もいるかもしれないですけど、可能性がある限り優勝は目指したい。諦めずにそこを目標にやっていく」――最初に選手に