交流戦で絶不調だったヤクルトの選手会長・古賀が、19日に広島戦（神宮）で再開するリーグ戦での巻き返しを誓った。交流戦では36打数4安打の打率・111、0本塁打、2打点。チームも6勝11敗1分けと負け越し、首位巨人に0・5ゲーム差の2位につける。「捕手なのでチームが勝てないことが何よりも悔しい」と語り「ここから球宴までの戦いが大事。一番は先のことを考えず目の前の一戦をどう勝つか。カードの頭をしっかり取ることが