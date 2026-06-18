ヴィクトリアマイル12着から中4週となるパラディレーヌはCWコースでしまいを伸ばした。3F37秒9〜1F11秒1の時計を確認した千田師は「ストレスがかからないように広いコースで伸び伸びと」と意図を説明。前走については「初めてのマイルでしたが直線入り口まで手応えは良く、先行馬も止まらなかったですね」と振り返り「1F延長はいいと思います。いつも一生懸命走ってくれる馬ですから」と好勝負を期待した。