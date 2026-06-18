楽天のキャプテンの鈴木大はロッテでも19年の1年間、吉井新監督とコーチと選手の間柄だった。就任会見を視聴し「凄い覚悟で受けていただいたと感じます。ここから強いチームになっていくための新しいスタート。とにかく諦めず、一試合の積み重ねをしっかり大事にやろうと思う」と意気込んだ。守護神の藤平も「フロント側もチームを変えようとしている。吉井さんのために頑張りたい」と前向きに話した。