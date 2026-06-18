コガネノソラは坂路単走で力強い脚さばきを見せた。加速ラップでラスト1F12秒6（4F54秒2）。Wコースの1週前は自己最速のラスト1F11秒0をマークしている。菊沢師は「いい感じでリラックスしていて動きは良かった。体幹がいいし、前走からの上積みがあると思う」とジャッジ。前走福島牝馬Sは差し切りV、重賞連勝を狙う。当舞台は2戦2勝と好相性。週末は雨予報が出ているが「ゴールドシップ産駒だし、馬場が渋っても大丈夫でしょ