DeNAの新外国人のエンカーナシオンがファーム・リーグのヤクルト戦で実戦デビューした。1メートル93、113キロの巨漢スラッガーは入団会見から一夜明け、「4番・DH」で出場。初回は2死一塁で139キロの直球を二飛、4回は初球の114キロのカーブを右飛、6回は三飛に倒れた。3打数無安打で交代し「求めている結果ではなかったけど、これからもっと状態を上げたい」と話した。