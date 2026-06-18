フリーアナウンサー宇垣美里（35）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演し、イラっとした時のストレス発散法を明かした。宇垣は「すぐ言葉に出しちゃうんですけど。すぐ周りの人に言って発散する」と明かした。だが「あまりキツい言葉を言うと、みんな聞いていてしんどくなっちゃうから、全部お嬢様言葉にすることにしていて