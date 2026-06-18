G7サミットへの出席を終えたアメリカのトランプ大統領は記者会見し、「すべての国がイランとの合意を歓迎した」と強調しました。アメリカトランプ大統領「すべての国がイランとの合意を歓迎する声明を出している。彼らは戦闘の終了を望んでいた」トランプ大統領は17日、G7各国はすべてアメリカとイランの合意を支持したと誇りました。また、会合の中で、ホルムズ海峡の航行の安全を確保するため、日本を含む各国に協力を求めたか