横浜市役所（資料写真）日本と太平洋島しょ国・地域による国際会議「太平洋・島サミット（ＰＡＬＭ）」が来年夏ごろに横浜市で開催されることが決定した。市内での開催は初めて。外務省や市によると、同サミットは気候変動をはじめとした多様な課題を議論する。１９９７年から３年ごとに国内で開催。前回の開催地は東京都で、１９カ国・地域の首脳ら政府関係者が参加した。開催決定を受け、山中竹春横浜市長は「開催地に選ば