「ずっと愛される女性になりたい」--そう思うのは自然なこと。でも、男性が求めているのは“一生を共にしたい”と思わせる安心感や信頼感なんです。そこで今回は、男性が「一生手放せない」と感じる女性の共通点を紹介します。“２人の時間”と“自分の時間”を両立できる四六時中ベッタリではなく、一緒にいるときは全力で楽しみ、離れているときは自分の趣味や仕事も大切にできる。そんな女性に男性は「彼女となら無理せず自然体