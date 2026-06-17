「着いたら連絡してね」「終わったら教えて」こんな言葉を、さらっとかけてくれる男性っていますよね？一見なにげない一言ですが、実はこれ、本命サインかもしれません。男性は好きな相手に対して、"安心できるまで気持ちが続く" という特徴があります。気になって終わりではなく、結果を知るまで頭から離れなくなっているのです。“その後”が気になって仕方ない男性は本命相手のことは、出来事の途中だけでなく、結果まで気にす