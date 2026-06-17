彼と親密になるためにも、デートで彼氏から引かれるような行動は避けたいもの。そこで今回は、デート時に「やらない方がいいこと」を紹介します。｜SNSに投稿することを優先楽しいデートだからこそ、デートの様子をSNSに投稿したくなる女性が少なくないでしょう。でも、そのSNSに投稿すること自体がデートの主な楽しみとなっているなら、男性としてはガッカリしてしまうもの。また、せっかく「２人きりの特別な思い出を作りたい」