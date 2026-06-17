「家庭はうまくいっていない」「気持ちは君にしかない」そう言いながらも、離婚には踏み切らない。不倫関係では待ち続けた時間が長くなるほど、その言葉を信じたい気持ちと、現実を見たくない気持ちが入り混じってくるものです。なぜ男性は動かないのか？その答えは、"気持ちの問題"だけでは語れないところにあります。失うものが多すぎて、動けない離婚は、恋愛だけの問題ではありません。住まい、お金、子ども、築いてきた人間関