スーパーへ行くたびに、割引シールを探してしまう。気づけばカゴの中に買う予定のなかったものが増えている。そんな経験ありませんか？都内在住のPさん（43歳・パート勤務）も、かつてはその１人でした。「安いなら買っておこう」が口グセになっていたというPさんが見直したのは、買い物の仕方そのもの。それだけで５ヶ月で−５kgを達成したといいます。「今買わないともったいない」に縛られていた夕方のスーパーに並ぶ、割引シー