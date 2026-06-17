気に入っているコーデなのに、なぜか全体が重たく見える。そんなとき、原因はアイテムではなく"色の組み合わせ"にあることが少なくありません。40代・50代になると、同じ服でも配色ひとつで印象は大きく変わるものです。特に2026年夏は、シアー素材や軽やかな質感のアイテムが豊富なシーズン。だからこそ今季は“何色を着るか”以上に、“どう組み合わせるか”が大切になっています。コントラストが強すぎると、重たさの原因になる