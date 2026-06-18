NHK連続テレビ小説『風、薫る』に主人公の妹役で出演中の早坂美海が、18日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）29号の新人発掘企画「YJブルーム」Vol.10に登場する。“国民の妹”が、趣味の料理を楽しくかれんに披露するほか、ギャップある凛とした表情も満載。めくるめく表情に、心奪われること必至！【写真】その笑顔は惚れてまう…！朝ドラ出演で話題の美少女・早坂美海19歳表紙は、サロンモデルの緑川春菜が飾った