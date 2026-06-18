交流戦を１０勝６敗２分け、セ・リーグで唯一勝ち越しとなる貯金４で終えた巨人。担当記者が投手、野手のＭＶＰを選んだ。＊＊＊２年目の浦田俊輔内野手（２３）のスピード感あふれるプレーは相手チームにとって脅威だっただろう。交流戦では打率３割３分３厘、１２球団トップの８盗塁と好成績を収めた。特に目を引いたのは第１打席の出塁回数の多さ。「他の打席より集中するようにしています」と、打席入りする直前にジャ