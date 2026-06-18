森保ジャパンのエースを担うＦＷ上田綺世（２７）の原点は、鹿島学園高（茨城）時代にあった。１月の全国高校サッカー選手権で同校を準優勝に導いた鈴木雅人監督（５１）が取材に応じ、２大会目のＷ杯で戦う教え子にエールを送った。（取材・構成岡島智哉）鹿島のジュニアユースからユースへの昇格を逃した上田は、鹿島学園の門をたたいた。入学時の身長は１７０センチに満たなかったが、成長期を迎えるとともに、実力はメ