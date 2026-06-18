俳優の戸塚純貴（３３）が７月２０日スタートで歌手のＧＡＣＫＴ（５２）主演のフジテレビ系連続ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜・後９時）に出演することが１８日、分かった。同日、フジテレビから発表された。戸塚は「ナイト・ドクター」（２０２１年６月〜９月／フジテレビ系）以来、約５年ぶりの「月９」レギュラー出演で、ＧＡＣＫＴとは初共演となる。戸塚が演じるのは、主人公のＧＡＣＫＴ演じる