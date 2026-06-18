初代王者キープカルムが連覇に向けて万全の態勢を整えた。普段と変わらず坂路での最終調整。全身を大きく使ったエネルギッシュな走法で駆け上がってきた。全体時計は4F53秒2。1Fごとに14秒1→13秒5→13秒0→12秒6と丁寧に加速ラップを刻んだ。中竹師は「しっかり負荷をかけるという指示。動きはいつも通りにダイナミック。夏でもへこたれた感じはない。いい感じでレースに向かえると思う」と仕上がりに太鼓判を押した。指揮官