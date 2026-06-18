京王杯SC8着から巻き返しを期すファンダムは辻師がまたがりWコース単走、ラスト1F11秒8（6F84秒3）を計時した。指揮官は「先週ジョッキー（北村宏）に乗ってもらって、ある程度しっかりやったので今週は単走。先週はゴール後にフワッとするところがあったらしいので、単走でも気を抜かせないように。そこはクリアできました」と語った。昨年毎日杯で重賞初制覇を飾った思い出の阪神で復活Vを狙う。