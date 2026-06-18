重賞2勝のエルトンバローズは坂路単走。余裕の手応えで4F54秒0〜1F12秒1を計時した。テン乗りの松若が2週続けて手綱を取っており「先週より今週の方が楽に動けていたし、息の入りもいい。しっかり仕上がっている印象」と手応えを深めている口ぶり。「操縦性が高く、パワーもある。重賞を勝っていることがうなずける」と初コンビに力を込めていた。