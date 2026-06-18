エコロアルバはWコースで併せ馬を消化した。道中で行きたがらないよう追走ではなく、ナリノシャーウッド（3歳1勝クラス）と並んだ形で直線を向いた。馬なりで6F82秒5〜1F11秒4、半馬身先着した。寺河助手は「あまりやる必要がなく、脚色を確かめました。速くなり過ぎないようにやって、感触は良かったですね。先週よりも状態は上がってきています」と上昇をアピールした。