ショウナンアデイブは坂路で4F55秒5〜1F12秒6。高野師は「順調にきている。間隔を取りながらなので、馬の覇気が落ちることなく、年齢を重ねても衰えを感じない」と評価した。今年に入ってから重賞で3→3→4着と安定。前走マイラーズCは逃げに打って出て見せ場をつくった。「臨機応変に競馬ができるタイプ。いいところまできているので、何とかタイトルを」と勝利を願った。