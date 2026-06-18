ファーヴェントは坂路単走で4F53秒6〜1F11秒9と出色の切れ味を見せつけた。2週連続で追い切りに騎乗した高杉は「今朝は54秒ぐらいの指示で指示通りに乗れた。条件も合っていると思う」と語った。スポニチ賞京都金杯2着などあと一歩の競馬が続いている。野並助手は「しまいまで動きがしっかりしていた。実績がある阪神で何とか重賞タイトルを獲れれば」と期待を口にした。