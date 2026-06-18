前走ダービー卿CT4着ミニトランザットは坂路でシュブロンレーヴル（5歳2勝クラス）と併せ馬。3馬身先行して馬なりのまま首差先着し、4F54秒8〜1F12秒5でまとめた。杉山佳師は「1週前は沈むような動きでよく動けていた。今週は強くやるつもりはなかったので予定通り。収まりが良くなって、いい形で競馬に向かえる。かみ合えばここでも」と力強く意気込んだ。