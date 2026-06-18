▼カズミクラーシュ（吉岡師）幸騎手も“前回乗った時より安定している”と。前走と比べてもいい状態。やっと本格化した。▼サイルーン（堀師）ここを目標に順調に仕上がったし、条件さえ整えば重賞を勝てる馬。少し雨が降ってくれれば、より有利になる。▼スイープアワーズ（森貞助手）落ち着いている中でもいい意味で気合が乗っている。ラスト2Fは沈み込むような走り。いい精神状態だと思う。▼スマートワイス（大久保師