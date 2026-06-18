お笑いタレントのいとうあさこ（55）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演。自身の血液型に対するイメージを明かした。血液型がAB型の人はいるかと聞かれ、手を上げたいとうは、「AB型は確かに“変わってるね”みたいなことを言われることが多くて」と語った。さらに「あまりにも言われ過ぎたので、子供の頃から変わってなきゃ