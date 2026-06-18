函館日曜メインは3勝クラスのUHB杯（芝1200メートル）。直近2戦で3、2着と好走が続くサウスバンク（牝4＝吉岡）が、初の北海道シリーズ参戦でオープン入りを狙う。吉岡厩舎のパターンで本追い切りは先週土曜に消化した。Wコースで負荷をかけ、5F67秒6〜1F12秒7を計時した。この日はダートコースをハッキングした後、Wコースへ。単走で4F55秒9〜1F13秒5（馬なり）を刻んだ。上籠助手は「状態は変わりなく、函館の環境に対応して