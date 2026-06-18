デビュー13年目の小崎綾也（31、写真）が今週から美浦を拠点にして調教に騎乗する。17日、美浦トレセンを訪れた小崎は「関東の厩舎とつながりを持てたらと思っています。夏は福島と新潟にフルで参戦します。つながりだけじゃなく、結果を出すつもりで来ている」と意気込みを語った。かねて、伊藤大師や嘉藤師から「美浦に来たら？」と勧められていたという。これまでオーストラリア、ニュージーランド、アイルランドなど異国の