トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は5営業日ぶりに反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比0.74ドル高の1バレル＝76.79ドルで取引を終えた。トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた覚書を巡り、内容に不満があれば爆撃を再開すると警告した発言が材料視され、買い注文がやや優勢となった。ロイター通信によると、トランプ