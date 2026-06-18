日本代表が休養日となった１６日、チームのベースキャンプ地である米プロリーグＭＬＳのナッシュビルＳＣの練習拠点が報道陣に公開された。選手が使用するロッカーにはクラブの許可のもと、各選手の背番号と名前が並ぶ。初戦を前に無念の離脱となった遠藤航（リバプール）の「６ＥＮＤＯ」の表示も残っており、日本協会の広報担当者は、そのまま残す方針を明かした。追加招集の町野のネームはまだないが、すでに発注済み。吉